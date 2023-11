Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholisierte Unfallfahrerin beschädigt zwei geparkte Fahrzeuge

Hamm (ots)

Eine 29-jährige Hammerin verunfallte am Samstag, 04. November, 23:20 Uhr auf der Amtsstraße in Hamm-Heessen. Sie befuhr mit ihrem Fiat Punto die Amtsstraße in Richtung Süden und verlor im Einmündungsbereich zur Gartenstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Hier kollidierte sie mit einem Mazda und einem Ford-Mondeo, die am Straßenrand geparkt waren. Im Verlaufe der Unfallaufnahme konnten die aufnehmenden Polizeibeamten Alkoholgeruch feststellen. Einen Alkoholtest konnte die 29-jährige nicht erfolgreich durchführen, was sie aber nicht vor einer Blutentnahme auf der Polizeiwache schützen konnte. Zudem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, der Fiat der Unfallfahrerin musste abgeschleppt werden. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell