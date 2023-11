Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zusammenstoß mit BMW, Fahrer eines Pedelec schwer verletzt

Hamm (ots)

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstag, 04. November, 23:25 Uhr auf der Dolberger Straße / Herrenstraße. Zur Unfallzeit befuhr ein 42-jähriger Fahrer eines Pedelec aus Hamm die Herrenstraße in Richtung Süden. Er beabsichtigte offenbar, die Dolberger Straße zu queren. Hierbei wurde er vom BMW eines 19-jährigen Beckumers erfasst. Die beiden Beteiligten wurden durch die Feuerwehr örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Der 42-jährige Radfahrer verletzte sich infolge des Zusammenstoßes schwer und verblieb aufgrund seiner Verletzungen in stationärer Behandlung. Auch der 19-jährige Beckumer verletzte sich leicht, konnte nach ambulanter Behandlung jedoch aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der BMW wurde abgeschleppt. (nue)

