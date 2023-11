Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall mit Alkohol und ohne Führerschein

Hamm (ots)

Ein 23-jähriger Hammer verunfallte am Samstag, 04. November 2023 gegen 21:30 Uhr auf der Reginenstraße in Hamm. Nach Zeugenaussagen befuhr der Hammer mit seinem Audi die Reginenstraße in westliche Fahrtrichtung. Hierbei bediente er offenbar sein Mobiltelefon. Im Verlaufe der Fahrt kam er im Einmündungsbereich Reginenstraße / Auf dem Tigge nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er zunächst mit einem Sperrbügel. Anschließend stieß das Fahrzeug noch mit einem Bauzaun und einem Baugerüst eines angrenzenden Rohbaus zusammen. Der Audi kam auf dem Sperrbügel zu Stillstand. Ein herbeigeeilter Begleiter des 23-jährigen versuchte noch, das Fahrzeug vom Sperrbügel zu befreien, was jedoch misslang. Im Zuge der Unfallaufnahme konnten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei dem Unfallfahrer feststellen. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, so dass der 23-jährige auf der Polizeiwache einer Blutprobe unterzogen wurde. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die alarmierte Feuerwehr abgestreut. Das verunfallte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell