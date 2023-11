Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht im Schnellrestaurant, Fahrer alkoholisiert und ohne Führerschein

Hamm (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Samstag, 04. November, 22:35 Uhr im Drive In-Bereich eines bekannten Schnellrestaurants auf der Werler Straße. Hier setzte ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer aus Montenegro mit seinem Pkw zurück und beschädigte einen dahinterstehenden Audi eines 26-jährigen aus Hamm. Der 47-jährige fuhr daraufhin durch den Drive In-Bereich durch und entfernte sich in Richtung Fuchshöhle. Der 26-jährige folgte dem Fahrzeug. Hier konnten beide Beteiligte durch die Einsatzkräfte der Polizei Hamm angetroffen werden. Der 47-jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, darüber hinaus wurde bei ihm Alkoholgeruch festgestellt. Daher wurde er auf der Polizeiwache einer Blutprobe unterzogen. Aufgrund der ungeklärten Eigentumsverhältnisse an dem Mercedes wurde dieser zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Auch gegen den 33-jährigen Fahrzeughalter des Mercedes wurde ein Strafverfahren wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. (nue)

