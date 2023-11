Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wyhl am Kaiserstuhl: Sprengung eines Geldautomaten - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 24.11.2023, gegen 02 Uhr hatten Unbekannte an einem Geldautomaten einer Bank in der Hauptstraße in Wyhl (am Kaiserstuhl) eine Detonation verursacht und dabei den Geldautomaten erheblich beschädigt. An die im Ausgabeautomat befindliche Geldkassette gelangte die Täterschaft jedoch nicht. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Informationen vor. Zu einem Gebäudeschaden kam es nicht.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise geben können.

