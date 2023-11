Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Freitag, 24.11.2023 gegen 22.50 Uhr die B 518 in Richtung Schopfheim und beabsichtigte abrupt nach links in einen Feldweg einzubiegen. Dabei soll dieser stark abgebremst und ohne den Blinker zu setzen abgebogen sein. Die beiden Fahrzeuge hinter dem Unbekannten konnten dank ausreichend Abstand rechtzeitig abbremsen. Das dritte dahinterfahrende Fahrzeug, ein Opel, bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den vor ihm befindlichen Ford auf. Dieser wurde wiederrum auf den Mercedes vor ihm geschoben. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von gesamt rund 10000 Euro. Im Mercedes wurde eine Person leicht verletzt. Der abbiegende Unbekannte soll kurz angehalten, sich aber dann beschleunigt auf dem Feldweg entfernt haben. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Verkehrsteilnehmer geben können, sich zu melden.

