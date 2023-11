Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Auseinandersetzungen in einer Gaststätte und auf der Straße - ein Mann schwer verletzt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 26.11.2023, zwischen 04:00 Uhr und 04:30 Uhr, kam es in Murg in einer Gaststätte und auf der Straße davor zu Körperverletzungsdelikten. Ein 48-jähriger Mann wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus. Ein 38 Jahre alter Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Die Auseinandersetzung zwischen diesen beiden soll sich im Bereich einer Fußgängerampel in unmittelbarer Nähe der Gaststätte zugetragen haben. Auch in den Gasträumlichkeiten sollen sich zwei Personengruppen körperlich attackiert haben. Die mutmaßlichen Störenfriede wurden seitens des Gaststättenpersonals der Räumlichkeiten verwiesen, wobei es dann noch vor der Gaststätte zu einer kurzen tumultartigen Szene gekommen sein soll. Zumindest eine Person erlitt in diesem Zusammenhang leichte Verletzungen. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 9288-0) bittet Zeugen der Vorfälle, sich zu melden.

