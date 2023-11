Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Bus muss im Schlüchttal einem Sattelzug ausweichen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.11.2023, kurz vor 11:00 Uhr, touchierte auf der L 157 im Schlüchttal zwischen Gurtweil und Witznau ein Bus eine Felswand. Der Bus war in Richtung Gurtweil unterwegs, als der Auflieger eines entgegenkommenden Sattelzuges in einer Kurve zu weit links gewesen sein soll. Der 53 Jahre alte Busfahrer zog deshalb den Bus nach rechts und streifte dabei die Felswand. Am Bus entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Sattelzug fuhr weiter. Um sachdienliche Hinweise zu dem Sattelzug bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

