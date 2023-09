Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Weimar (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Am 15.02.2023 gegen 20:00 Uhr entwendete der Beschuldigte in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken mit zwei weiteren unbekannt gebliebenen Tätern in den Geschäftsräumen eines Lebensmittelmarktes in der Ernst-Busse-Straße in Weimar diverse Alkoholika im Wert von insgesamt über 1.200 EUR, um die Ware ohne Bezahlung für sich zu behalten. Dabei durchlief zunächst ein bislang unbekannt gebliebener Täter den Markt und steckte Flaschen aus der Spirituosenabteilung in die mitgeführte Tasche und verließ den Markt über die Obst- und Gemüseabteilung ohne zu bezahlen. Nur wenige Minuten später steckten die beiden weiteren Beschuldigten weitere Spirituosen in ihre Jackentaschen und verließen den Markt, ebenfalls über die Obst- und Gemüseabteilung

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder gar dem unbekannten Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar zu melden. Die Erreichbarkeit ist unter 03643 882 0 oder per Mail an PI.Weimar@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0044140/2023 gegeben.

