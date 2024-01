Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Feuerwehreinsatz wegen kokelnder Matratze

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 18.01.2024, gegen 05.30 Uhr, wurde die Feuerwehr und die Polizei wegen einem Brand in ein Haus in der Jurastraße gerufen. Vor Ort konnte die Feuerwehr in einem Zimmer eine noch kokelnde Matratze feststellen, welche von dem Bewohner mittels Wasser bereits gelöscht wurde. Die Wohnung selber war komplett verraucht. Mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung wurde der Bewohner vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ursächlich für die kokelnde Matratze könnte eine glimmende Zigarettenkippe gewesen sein.

