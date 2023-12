Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Unbekannte Flüssigkeit an Stadtbahnhaltestelle gemeldet

Stuttgart (ots)

- Flüssigkeit durch die Feuerwehr verdünnt

- Stadtbahnhaltestelle Marienplatz zeitweise gesperrt

Am Freitagnachmittag stellten Passanten gegen 14:20 Uhr eine unbekannte Flüssigkeit am Treppenabgang der Stadtbahnhaltestelle Marienplatz fest. Durch Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurde der Bereich großräumig abgesperrt. Stadtbahnen fuhren den Marienplatz bis 16:30 Uhr nicht an.

Auf Gefahrgut spezialisierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Stuttgart überprüften die Flüssigkeit. Luftmessungen der Feuerwehr stellten keine ungewöhnlichen Werte in der Umgebungsluft fest. Eine Gefahr für die Bevölkerung außerhalb der Absprerrung konnte zu jeder Zeit ausgeschlossen werden.

Nach Rücksprache mit Spezialisten einer Werkfeuerwehr wurde die Flüssigkeit durch die Feuerwehr stark verdünnt. Zudem wurden betroffene Flächen durch die Einsatzkräfte mit Wasser gereinigt. Durch das Ereignis kam es zu keinen Verletzen.

Einsatzkräfte - Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug

Feuerwache 2: Gefahrgutzug

Feuerwache 4: GW Atemschutz-Messtechnik

Feuerwache 5: Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Sonderlöschmittel

Verwaltungsstandort: Direktionsdienst, Inspektionsdienst, Pressesprecher

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Birkach: Gerätewagen Messtechnik

Abteilung Degerloch: Einsatzleitwagen

Abteilung Rohracker: ABC Erkundungskraftwagen

Abteilung Hedelfingen: Löschfahrzeug

Abteilung Logistik: Gerätewagen Dekontamination

Rettungsdienst: Rettungswagen, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell