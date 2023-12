FW Stuttgart: Ölverschmutzung im Neckar - Ölfilm auf Wasseroberfläche im Hafen Stuttgart gemeldet - Kräfte der Feuerwehr dämmen den Ölfilm auf dem Gewässer ein

Stuttgart (ots) - - Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus - Mehrere Personen aus dem Haus geführt - Einen Hund aus der Brandwohnung gerettet Die Feuerwehr Stuttgart wurde am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Badbrunnenstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang bereits dichter Rauch aus einer Wohnungseingangstür im Erdgeschoss. In der Brandwohnung befand sich noch ein Hund und ...

