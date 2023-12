Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: 134 Einsatzkräfte mit Feuerwehr-Ehrenzeichen ausgezeichnet

Stuttgart (ots)

- Bürgermeister Dr. Clemens Maier dankt den Einsatzkräften

- Musikalische Umrahmung durch den Musikzug der Feuerwehr Stuttgart

- Angehörige von Freiwilliger Feuerwehr, Berufsfeuerwehr und Werkfeuerwehren ausgezeichnet

134 Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am 6. November von Bürgermeister Dr. Clemens Meier und Feuerwehrkommandant Dr. Georg Belge für ihren langjährigen Einsatzdienst geehrt. Trotz laufender Haushaltsberatungen waren auch mehrere Mitglieder des Gemeinderates anwesend und zollten den Einsatzkräften Respekt für ihre Arbeit.

Um die Leistungen der hauptberuflichen und ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehren zu würdigen, stiftete die Landesregierung Baden-Württemberg am 25. Juni 1956 die Ehrenzeichen für 15- (Bronze), 25- (Silber), 40-jährige (Gold) und 50-jährige Dienstzeit (Sonderstufe). Seitdem werden jährlich im Rahmen einer Feierstunde langjährige verdiente Angehörige der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und der Werkfeuerwehren in der Landeshauptstadt Stuttgart mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen ausgezeichnet. In diesem Jahr wurden 72 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart, 55 Angehörige der Berufsfeuerwehr und sieben Feuerwehrmänner der Stuttgarter Werkfeuerwehren mit den Ehrenzeichen in Bronze, Silber und Gold ausgezeichnet.

Dank an die Einsatzkräfte

Bürgermeister Dr. Clemens Maier blickte in seinem Grußwort zurück in die Jahre 1983, 1998 und 2008 - die Jahre, in denen die Geehrten ihren Dienst bei der Feuerwehr begannen. Er lobte die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrangehörigen. Dr. Maier sieht die Auszeichnung in dieser Form als eine sichtbare Anerkennung für den langjährigen Einsatz für Leib und Leben anderer.

Musikalisch begleitet wurde die Ehrungsveranstaltung durch "Brass Feuerwe(h)rk", einem Ensemble des preisgekrönten Musikzugs der Feuerwehr Stuttgart.

Das Feuerwehrwesen in Stuttgart

Die Feuerwehr Stuttgart ist nach dem Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg für die Brandbekämpfung, Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen und die Hilfe bei öffentlichen Notständen auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Stuttgart zuständig. Neben der Berufsfeuerwehr ist die Freiwillige Feuerwehr eine wichtige und etablierte Einrichtung zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Diesem wichtigen Dienst kommen die Einsatzkräfte der Feuerwehr Stuttgart schon seit fast 175 Jahren nach. Darüber hinaus sind in der Landeshauptstadt Stuttgart bei den Firmen Bosch, Daimler, Netze BW und Porsche Werkfeuerwehren eingerichtet. Diese Werkfeuerwehren sind spezialisiert auf die in den Unternehmen zu erwartenden Einsätze.

