POL-FR: Rheinfelden: Kollision zwischen Pkw und Fußgängerin - Fußgängerin schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 17.01.2024, gegen 17.40 Uhr, übersah ein 23-jähriger Pkw-Fahrer eine 74-jährige Fußgängerin, welche in der Goethestraße, in der Nähe der Kreuzung zur Eichamtstraße, über einen Fußgängerüberweg lief. Die Fußgängerin wurde auf dem Fußgängerüberweg frontal von dem Pkw erfasst, auf die Motorhaube aufgeladen und nach vorne abgeworfen. Die Fußgängerin kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Fußgängerin in ein Krankenhaus. Nach ersten Einschätzungen befinde sich diese in einem kritischen Zustand.

