Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Kaufland Sinzig

Sinzig (ots)

In der Nacht zu Sonntag, den 12.11.2023, wurde in das Gebäude der Kaufland-Filiale in der Industriestraße in Sinzig eingebrochen. Der Spurenlage zufolge drangen die Täter über das Dach ein und erbeuteten vorwiegend Zigarettenschachteln aus dem dortigen Kiosk. Die Zigaretten wurden vermutlich mit Müllsäcken abtransportiert. Zur Tatausführung benutzten die Täter zwei eigens mitgebrachte Leitern, welche nach der Tatausführung vor Ort zurückgelassen wurden. Vermutlich waren die Täter bereits Tage zuvor auf dem Dach, um die Tat vorzubereiten.

Die Kriminalpolizei Mayen fragt nun:

Wem sind im Tatzeitraum oder an den Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kaufland-Filiale Sinzig aufgefallen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Tel.: 02651-8010 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell