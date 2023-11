Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mehrere geparkte PKW beschädigt

Sinzig Bad Bodendorf (ots)

In der Nacht von Samstag 11.11.2023 auf Freitag 12.11.2023 wurden in der Freiherr-von-Stein-Straße in Sinzig Bad Bodendorf 10 geparkte PKW durch unbekannte Täter beschädigt. Die betroffenen Fahrzeug waren zum Teil beidseitig erheblich verkratzt worden. An zwei Fahrzeugen wurden jeweils ein Reifen zerstochen. Der Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Hinweise zu der Tat oder dem Täter bitte an die Polizei Remagen unter Tel.: 02642/9382-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell