POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 15.12.2023, 12:00 Uhr bis Sonntag, 17.12.2023, 13:00 Uhr

Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 15.12.2023, 12:00 Uhr bis Sonntag, 17.12.2023, 13:00 Uhr

Buchholz - Schlägerei zwischen zehn Personen

Am Freitagabend kam es am Kabenhof vor einem dortigen Discounter zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei drei Personen von einer 7-köpfigen Personengruppe angegriffen worden sind. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich die Tätergruppe vom Ort des Geschehens. Die Opfergruppe wurde durch die Auseinandersetzung leicht verletzt.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Buchholz Tel.: 04181/2850).

Buchholz - Randalierer bedrohen Verkäufer mit Messer

Am frühen Samstagabend randalierten zwei männliche Personen im Bereich des ZOBs. Anschließend betraten die beiden Personen einen dortigen Kiosk und bepöbelten einen Angestellten. Im Verlauf der Streitigkeiten holte einer der Personen ein Messer hervor und zeigte dieses in bedrohlicher Weise. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Buchholz Tel.: 04181/2850).

Hollenstedt/Appel - Einbrüche in mehrere Wohnhäuser

Am Samstag im Zeitraum zwischen 14:00 bis 24:00 Uhr kam es u.a. in der Appeler Straße, Am Bültenmmoor, Estetalstraße, Breitensteiner Allee, Ahornallee und Lärchenweg zu mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Die unbekannten Täter zerstörten einzelne Fenster der Häuser, um anschließend in diese einzudringen. Aus mehreren Häusern wurden Bargeldbestände und Schmuck entwendet.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Buchholz Tel.: 04181/2850).

Neu Wulmstorf - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am Freitag im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 18:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße auf. Nachdem die Täter das Haus durchsucht hatten, verließen sie dieses mit unbekanntem Diebesgut wieder.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Seevetal Tel.: 04105/6200).

Seevetal/Fleestedt - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitag im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 20:30 Uhr drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße 'Am Försterland' ein. Nachdem die Täter das Haus durchsucht hatten, verließen sie dieses mit unbekanntem Diebesgut wieder.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Seevetal Tel.: 04105/6200).

BAB 7 Seevetal/Ohlendorf - gefälschte TÜV-Plakette

Am Samstagmittag konnten Polizeibeamte auf dem Rastplatz Hasselhöhe einen Kleinwagen feststellen, bei dem der 38-jährige Fahrzeughalter aus dem Landkreis Cuxhaven eine gefälschte TÜV-Plakette angebracht hatte. In der Vergangenheit war der Fahrzeughalter wegen gleichgelagerter Sachverhalte aufgefallen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Winsen (Luhe) - Diebstahl von zwei Traktoren von Firmengelände

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen unbekannte Täter auf das umzäunte Gelände einer Firma in der Porschestraße vor, indem einzelne Zaunelemente beschädigt worden sind. Von dem Gelände entwendeten die Täter zwei Traktoren und fuhren mit diesen über die Osttangente in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Seevetal Tel.: 04171/7960).

Winsen (Luhe) - 27-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Am Freitagmorgen kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw in der Hamburger Straße. Bei der Kontrolle kam heraus, dass der Fahrzeugführer aus Winsen keinen Führerschein hatte. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

