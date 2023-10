Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebin gefasst

Jena (ots)

Ziemlich dreist ging am Mittwochvormittag eine Ladendiebin in der Goethestraße vor. Unter der Trage, in der sich ihr Kind befand, verstaute sie in einem Spielwarenladen mehrere Gegenstände. Vorab entferne sie die Etiketten bzw. Barcodes. Mitsamt den Waren im Wert von gut 80,- Euro wollte sie sodann das Geschäft verlassen, wird jedoch auf ihr Handeln von einer Verkäuferin angesprochen. Die hinzugerufenen Beamten nahmen die fällige Anzeige auf und übermittelten der Diebin das resultierende Hausverbot.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell