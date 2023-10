Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots)

Durch die Polizei wurde am 04.10.2023, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in Magdala durchgeführt. Bei einem Durchlauf von 389 Fahrzeugen gab es 41 Beanstandungen. Diese wurden mit 33 Verwarn- und 8 Bußgeldern geahndet. Höchste gemessene Geschwindigkeit waren 77 bei erlaubten 50 km/h.

