LPI-J: Diebstahl von Dieselkraftstoff

Weimar (ots) - Am 04.10.2023 gegen 10:50 Uhr fuhr ein 26-jähriger mit seinem E-Scooter aus Richtung Tiefurter Allee kommend in Richtung Kegelbrücke. Aus bislang nicht nachvollziehbaren Gründen stürzte der junge Mann im Bereich der Brücke. Dabei zog er sich leichte Verletzungen im Gesicht zu. Eine Behandlung vom hinzugezogenen Rettungsdienst lehnte der Mann ab. Der E-Scooter blieb unbeschädigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr