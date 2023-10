LPI-J: Frisiertes E-Bike von 37-Jährigem beschlagnahmt

Apolda (ots) - In der Nacht zum 03.10.2023 fanden mehrere Einbruchsversuche in Apolda statt. Ein Unbekannter versuchte an drei verschiedenen Wohnhäusern die Hauseingangstüren aufzuhebeln. Alle drei Türen hielten glücklicherweise stand, so dass niemand in die Gebäude gelangte. Betroffen waren zwei Wohnhäuser am Heidenberg und ein Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße. Alle drei Türen wurden hierbei stark beschädigt. Ebenfalls in der Heinrich-Heine-Straße, ...

