Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruchserie in Apolda

Apolda (ots)

In der Nacht zum 03.10.2023 fanden mehrere Einbruchsversuche in Apolda statt. Ein Unbekannter versuchte an drei verschiedenen Wohnhäusern die Hauseingangstüren aufzuhebeln. Alle drei Türen hielten glücklicherweise stand, so dass niemand in die Gebäude gelangte. Betroffen waren zwei Wohnhäuser am Heidenberg und ein Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße. Alle drei Türen wurden hierbei stark beschädigt.

Ebenfalls in der Heinrich-Heine-Straße, wenige Hauseingänge weiter, wurde die hintere Seitenscheibe eines VW-Passat eingeschlagen und aus dem Fahrzeug wurde Kinderkleidung und ein Fußballtrikot gestohlen. Zwei weitere Einbrüche folgten. Auch hier wurden die hinteren Seitenscheiben eingeschlagen - die eines in der Karl-August-Straße parkenden Skodas und die eines Volvos, welcher in der Weimarischen Straße stand. Bis auf ein paar Glasflaschen wurde der Dieb hier aber glücklicherweise nicht fündig. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell