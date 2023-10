Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kurz vor sechs Uhr krachte es. Ein 23-jähriger Motorradfahrer befuhr die Landstraße aus Rauschwitz kommend in Richtung Trotz. Am Abzweig Göritzberg stand zu diesem Zeitpunkt ein Sattelzug, nach Wendemanöver, in Fahrtrichtung Trotz. Der 23-Jährige übersah diesen und fuhr auf den Auflieger auf. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

