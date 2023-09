Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in das Berufskolleg

Person nach Belästigungen zwangseingewiesen

Halver (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag in das Schulgebäude des Berufskollegs in Ostendorf ein. Darin entwendeten sie Kameras und Kleingeld. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Halver unter 02353/9199-0 entgegen. (dill)

Ein in Halver wohnhafter Mann (24) musste Samstagnachmittag vom Ordnungsamt in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Mehrere Passanten hatten sich gemeldet und Belästigungen durch ihn gemeldet. Unter anderem im Bereich Katrinenholmstraße sowie Heede. Dort konnte der stark Alkoholisierte schlussendlich auch angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Unter anderem soll er versucht haben, in den Kinderwagen einer jungen Mutter zu greifen, in dem ein Kleinkind lag. Die Mutter verhinderte dies, durch ruckartiges Wegziehen des Kinderwagens. In einem weiteren Fall streichelte er ungefragt die Hunde einer Passantin, umarmte die Halterin unvermittelt und küsste sie auf die Wange. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und sexueller Belästigung eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell