Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen-Hochdorf: 10-Jähriger stößt gegen Traktor

Ludwigsburg (ots)

Ein 10-jähriger Junge wurde am Montag (10.07.2023) nach einer Kollision mit einem Traktor vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind fuhr gegen 15:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Hauptstraße in Eberdingen-Hochdorf in Richtung der Eberdinger Straße. Eine 38-Jährige fuhr mit ihrem Traktor auf der Hauptstraße in gleicher Richtung. Mutmaßlich erschrak der Junge an dem vorbeifahrenden Traktor und lenkte sein Fahrrad nach links. In der Folge stieß er auf Höhe des Hinterrads gegen den Traktor, schlug sich den Kopf an der Felge an und stürzte auf den Gehweg. Da er keinen Helm trug, zog er sich dabei Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell