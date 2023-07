Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Freiberg am Neckar: Unfall durch verlorenen Auspuff - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (10.07.2023) verlor ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Bundesautobahn 81, zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim, auf Höhe Freiberg am Neckar an seinem Fahrzeug den gesamten Endtopf seiner Auspuffanlage. Ein 44-jähriger Mercedes-Lenker kollidierte gegen 09:35 Uhr auf dem mittleren der drei Fahrstreifen mit dem verlorenen Fahrzeugteil und riss sich hierbei an seinem Fahrzeug die Ölwanne auf. Daraufhin lenkte er sein Fahrzeug auf den Standstreifen. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Zudem war das Fahrzeug nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das ausgetretene Öl musste durch die Autobahnmeister Ludwigsburg gebunden und die Fahrbahn gereinigt werden. Kurz nach dem Verkehrsunfall standen bislang unbekannte Zeugen ebenfalls auf dem Seitenstreifen, die gegenüber dem 44-jährigen Unfallbeteiligten Angaben zum Unfallverursacher machen konnten. Die unbekannten Zeugen waren jedoch beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht unter Tel. 0711 6896-0 oder E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de weitere Zeugen, insbesondere die Zeugen, die sich nach dem Unfall auf dem Seitenstreifen an der Unfallstelle befanden, und bittet diese sich zu melden.

