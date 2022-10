Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: ( 401

2022 ) Autobahnpolizei Göttingen : Vollsperrung der BAB 7 ab AS Echte in Fahrtrichtung Süden wegen massiver Fahrbahnglätte vermutlich durch ausgetretenen Dieselkraftstoff

Göttingen (ots)

(zk) Nachdem ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich massiv Dieselkraftstoff auf der Fahrbahn verloren hat und es infolgedessen bereits zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen war, ist die BAB A 7 momentan ab der Anschlussstelle Echte in Fahrtrichtung Süden vollgesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den ausgewiesenen Umleitungsstrecken zu folgen und die Autobahn erst wieder ab der AS Nörten-Hardenberg in Fahrtrichtung Süden zu befahren.

Es wird nachberichtet.

