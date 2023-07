Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Informationsveranstaltungen des Referats Prävention zum Thema "Sicherheit im Urlaub" am 13. Juli 2023

Ludwigsburg (ots)

Am kommenden Donnerstag, 13. Juli 2023 findet in der Region Stuttgart ein Aktionstag zur Sicherheit im ÖPNV statt, an dem sich unter Federführung des Polizeipräsidiums Stuttgart mehrere regionale Polizeipräsidien, die Bundespolizeidirektion Stuttgart sowie weitere Behörden und Unternehmen mit Aufgaben im Bereich des ÖPNV beteiligen.

Im Rahmen des Aktionstags informiert das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zum Thema "Sicherheit im Urlaub". Denn beim Reisen gilt: Sicherheit muss mit ins Gepäck, Diebe und Betrüger machen keinen Urlaub. Doch Reisende können sich schützen - das beginnt schon bei der Urlaubsplanung, gilt für die Zeit der Abwesenheit von zuhause und natürlich auch am Urlaubsort. Die Palette der Kriminellen ist vielfältig und reicht vom Betrug bei der Urlaubsbuchung mit gefälschten Verkaufsportalen über Einbrüche in die verlassenen vier Wände bis hin zu Diebstählen aus Fahrzeugen oder Ferienunterkünften. Auch Taschendiebstähle sind in Urlaubsgebieten keine Seltenheit.

Die Tipps der Polizei helfen dabei, sich vor Kriminellen im Urlaub zu schützen, damit die geplante Reise die gewünschte Erholung bietet - unabhängig davon, wie Sie Ihre Reise antreten oder wo Sie Ihren Urlaub verbringen. Hierzu wird an den Bahnhöfen Böblingen und Ludwigsburg jeweils ein Informationsstand betrieben, an dem Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte als Ansprechpersonen zur Verfügung stehen und entsprechendes Informationsmaterial bereithalten. Ort und Zeit:

Bahnhof Böblingen: Donnerstag, 13. Juli 2023, 14:00 bis 16:30 Uhr

Bahnhof Ludwigsburg: Donnerstag, 13. Juli 2023, 13:00 bis 15:30 Uhr

Sollten Sie die Informationsstände nicht besuchen können, stehen Ihnen Informationen zum Thema "Sicherheit im Urlaub" sowie zu vielen anderen Bereichen immer auch online unter https://www.polizei-beratung.de/ zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell