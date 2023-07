Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Auto kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Ludwigsburg (ots)

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von rund 8.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (10.07.2023) gegen 16:50 Uhr in Bondorf ereignet hat. Ein 56-Jähriger fuhr dort mit seinem Citroen auf der Seebronner Straße, aus Richtung Seebronn kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte Bondorf. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen im Grünstreifen liegenden, großen Findling. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Citroen und kam etwa vier Meter neben der Fahrbahn auf den Rädern zum Stillstand. Der 56-jährige Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie zogen sich schwere Verletzungen zu, wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der total beschädigte Citroen wurde von einem Abschleppdienst abgeschleppt.

