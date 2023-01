Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zigarettenautomat in Engelschoff mit Radlader ausgehoben und entwendet

Stade (ots)

Vom gestrigen Mittwochabend 17:00 Uhr bis zum heutigen Morgen 06:30 Uhr haben bisher unbekannte Diebe einen Zigarettenautomaten in Neuland gestohlen.

Der Automat stand freistehend an der Hauptstraße in Neuland. Heute Morgen fiel einer Frau, die in der Nähe wohnt, der ausgehobene Automat auf. Zudem befanden sich Spuren einer Radladerschaufel am Aufstellort. Die Frau hatte in der Nacht entsprechende Motor-/Fahrzeuggeräusche in der Nähe gehört.

Der Zigarettenautomat wurde komplett entwendet. Zu dem benutzen Radlader gibt es bisher keine Hinweise.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Himmelpforten unter der Telefonnummer 04144/606080 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell