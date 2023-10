LPI-J: Sturz mit E-Scooter

Apolda (ots) - Gestern in den frühen Morgenstunden, gegen 04:00 Uhr verschaffte sich ein bislang noch unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Niederroßlaer Straße in Apolda. Dort öffnete der oder die Täterin gewaltsam eine Wohnungstür im Erdgeschoss. Aus dem Flur der Wohnung der 52-jährigen Bewohnerin wurde die Geldbörse gestohlen. In dieser befanden sich mehrere Kreditkarten und ca. ...

