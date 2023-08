POL-EU: Dieb versteckt sich im Maisfeld

Kreis Euskirchen (ots) - Am Freitag (11. August) blockierten auf der Bundesstraße 265 bei Zülpich-Rövenich gegen 17.55 Uhr bei einem 21-Jährigen aus Hellenthal die Bremsen des Motorrads. In der Folge stürzte der Mann auf die Fahrbahn und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Sonntag, den 13. August, verletzte sich gegen 13.10 Uhr ein 26-Jähriger aus Euskirchen auf der ...

