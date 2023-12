Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Streit, Bedrohungen und Sachbeschädigungen - 21-Jähriger in Gewahrsam genommen ++ Winsen - Einbruch in Büro ++ Winsen - Tageswohnungseinbrüche ++ u.w.M.

Buchholz (ots)

Streit, Bedrohungen und Sachbeschädigungen - 21-Jähriger in Gewahrsam genommen

Ein Heranwachsender hat am Donnerstag, 14.12.2023 für einen Polizeieinsatz gesorgt. Gegen 21:20 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, nachdem eine Frau im Bereich des Parkhauses an der Rütgersstraße um Hilfe gerufen hatte. Als Beamte das Parkhaus erreichten, trafen sie auf einen 21-jährigen stark alkoholisierten Mann und dessen 25-jährige Freundin. Offenbar war der Mann mit der Frau in einen lautstarken Streit verfallen. Zuvor hatte er an mindestens fünf parkenden Autos in der Rütgersstraße die Außenspiegel abgetreten. Als Zeugen darauf aufmerksam wurden und die Polizei riefen, bedrohte und beleidigte er sie.

Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren gegen den 21-Jährigen ein und nahm ihn in Gewahrsam. Er verbachte die Nacht in der Ausnüchterungszelle.

Winsen - Einbruch in Büro

Ein unbekannter Mann ist in der Nacht zu heute, 15.12.2023, gegen kurz vor Mitternacht, in ein Büro an der Eckermannstraße eingebrochen. Anwohner hatten das Klirren von zerbrechendem Glas gehört und auf die Straße geschaut. Dabei konnten sie beobachten, wie ein circa 190 cm großer, dunkel gekleideter und maskierter Mann aus der eingeschlagenen Scheibe kletterte und in Richtung der Straße Alte Feuerwache davon lief. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Unbekannte einen Stein in die Fensterscheibe geworfen und etwas Bargeld aus einem Schreibtisch gestohlen.

Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Telefon 04171 7960.

Winsen - Tageswohnungseinbrüche

In einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße kam es am Donnerstag, 14.12.2023, in der Zeit zwischen 9:50 Uhr und 11:15 Uhr, zu zwei Tageswohnungseinbrüchen in benachbarte Wohnungen. In einem Fall blieb es beim Versuch, in der zweiten Wohnung erbeuteten die Täter Bargeld, Schmuck und Münzen.

Wenzendorf - Tödlicher Verkehrsunfall auf Betriebsgelände

Am Mittwoch, 13.12.2023, gegen 09 Uhr, kam es auf einem Betriebsgelände an der B3 zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Zwei Lkw-Fahrer hatten mit ihrem beiden Sattelzügen im Begegnungsverkehr nebeneinander gehalten, um sich über die die richtige Ladestelle auszutauschen. Als der 49-Jährige Fahrer des einen Sattelzuges nach einigen Sekunden wieder anfuhr, überrollte er einen 61-jährigen Mann, der zwischenzeitlich von der anderen Seite unmittelbar vor den Lkw getreten war. Vermutlich hatte der Mann, der ebenfalls Lkw-Fahrer war, zwischen beiden Lkw durchgehen wollen. Trotz Reanimationsversuchen erlag er noch vor Ort seinen Verletzungen.

Neu Wulmstorf - Fußgängerin leicht verletzt und davon gefahren - Polizei sucht Unfallverursacher

Am Mittwoch, 13.12.2023, gegen 17 Uhr, kam es auf der Kreuzung Hauptstraße in Höhe Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein unbekannter Mann hatte mit seinem Pkw die Hauptstraße in Richtung Buxtehude befahren. Bei stockenden Verkehr kam er im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße zum Stehen. Als die Ampel umschaltete, überquerte eine 51-jährige Fußgängerin während ihrer Grünphase die Hauptstraße in Richtung Wulmstorfer Straße. Nachdem sich der Verkehr wieder in Bewegung setzte, fuhr der Unbekannte mit seinem Pkw an und touchierte dabei die Fußgängerin. Sie stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Prellungen zu. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Buxtehude fort.

Die Polizei Neu Wulmstorf bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Tel.-Nr. 040 33441990 zu melden.

