Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Verkehrsunfall am 12.12.23: Mutmaßlicher Traktorfahrer hat sich bei der Polizei gemeldet ++ Neu Wulmstorf - Tageswohnungseinbruch ++ Buchholz - PKW-Aufbruch ++ u.w.M.

Gödenstorf/Lübberstedt (ots)

Nach Verkehrsunfall am 12.12.23: Mutmaßlicher Traktorfahrer hat sich bei der Polizei gemeldet

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5670622

Nach dem gestern veröffentlichten Zeugenaufruf hat sich heute, 13.12.2023, ein 62-jähriger Mann aus dem Landkreis Harburg bei der Polizei in Salzhausen gemeldet. Er gab an, zur fraglichen Zeit mit einem Traktorgespann in Lübberstedt unterwegs gewesen zu sein, einen Zusammenstoß mit dem Pferd aber nicht bemerkt zu haben. Die Ermittlungen dazu laufen weiter.

Das Pferd hatte bei dem Unfall so schwere Verletzungen erlitten, dass ihm auch in der Tierklinik nicht mehr geholfen werden konnte und es von seinen Qualen erlöst werden musste.

Neu Wulmstorf - Tageswohnungseinbruch

In der Theodor-Heuss-Straße kam es am Dienstag, 12.12.2023, in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 12:45 Uhr, zu einem Tageswohnungseinbruch. Hierbei hebelten die Täter die Eingangstür eines Reihenhauses auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Buchholz - PKW-Aufbruch

In der Nacht zu Dienstag, 12.12.2023, haben Diebe in der Straße Heidegrund einen Pkw aufgebrochen. In der Zeit zwischen 19 Uhr und 7:50 Uhr schlugen die Täter die Scheibe eines in einem Carport abgestellten BMW ein und bauten anschließend zahlreiche Teile aus dem Cockpit aus. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Tostedt - Tür im Vorbeifahren abgerissen

Ein 85-jähriger Mann ist am Dienstag, 12.12.2023, bei einem Verkehrsunfall in der Straße Unter den Linden (B 75) schwer verletzt worden. Der Mann hat gegen 8 Uhr mit seinem Audi neben der Fahrbahn geparkt. Gerade, als ein 66-jähriger Mann mit einem LKW an dem geparkten Pkw vorbeifuhr, öffnete der 85-Jährige seine Fahrertür, die durch den LKW mitgerissen wurde. Der 85-jährige stürzte auf seinem Fahrzeug auf den Boden. Er wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell