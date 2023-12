Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche und Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Wohnungseinbruch

In der Danziger Straße wurde am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr in ein dortiges Wohnhaus eingebrochen. Es gibt Erkenntnisse, dass sich zwei Männer über ein Anwesen der Tilsitter Straße zur Terrasse des Tatobjekts begaben und dort die Türe aufbrachen. Das Gebäude wurde von den Einbrechern durchsucht und Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe entwendet. Als die Einbrecher von den nachhause kommenden Bewohnern überrascht wurden, flüchteten diese zu Fuß in Richtung Tilsitter Straße. Die Täter hinterließen am Gebäude ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Von den Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Ein Einbrecher war mit Jeans, Daunenjacke und Mütze bekleidet. Zudem trug er eine Brille. Der zweite unbekannte Tatverdächtige hatte kurze Haare mit Geheimratsecken und trug eine Jeanshose. Zur Klärung des Einbruchs bittet die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 um weitere sachdienliche Hinweise.

Sulzbach an der Murr: Am Steuer eingenickt

Ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr die B 14 in Richtung Murrhardt und kam mutmaßlich infolge Übermüdung bei der Einmündung zur L 1066 nach links ab. Hierbei prallte er gegen einen Mercedes Sprinter, der dort an der Einmündung verkehrsbedingt wartete. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin des Mercedes Sprinters wurde leicht verletzt.

Winnenden: Unfallflucht

Auf dem Kundenparkplatz eines Bioladens in der Alfred-Kärcher-Straße ereignete sich am Donnerstag zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte beim Parken einen Pkw Citroen und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend ohne den Vorfall polizeilich zu melden. Hinweise auf den Unfallverursacher wird von der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 erbeten.

Weinstadt-Beutelsbach: Einbruchsversuch

Am Donnerstagvormittag wurden mehrere Hebelspuren an der Eingangstüre zum Geräteraum der Feuerwehr in der Florianstraße festgestellt. Der Einbrecher gelangte jedoch nicht ins Innere. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter Telefon 07151/65061 entgegen.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung der Max-Eyth-Straße zur Westtangente missachtete am Donnerstag gegen 16.40 Uhr ein 18-jähriger Mini-Fahrer die Vorfahrt einer 49-jährigen Mercedes-Fahrerin. Es entsandt rund 3500 Euro Schaden. Der Mini musste abgeschleppt werden.

Gegen 17.50 Uhr zog sich ein 55 Jahre alter Fahrer eines Motorrollers in der Karl-Ziegler-Straße leichte Verletzungen zu. Ihm wurde durch einen 50-jährigen Ford-Fahrer die Vorfahrt genommen, sodass es zum Zusammenstoß kam und er stürzte. Der Schaden beläuft sich hier auf 2500 Euro.

Weinstadt-Endersbach: Unfall beim Überholen

Eine 18 Jahre alte Fahrschülerin befuhr am Donnerstag gegen 18.30 Uhr mit ihrem VW die Strümpfelbacher Straße mit relativ geringer Geschwindigkeit. Im weiteren Verkauf wollte sie nach links in den Hildenfurtweg abbiegen. Gleichzeitig wurde sie von einem 78-jährigen Mercedes-Fahrer überholt, sodass es zum Zusammenstoß kam. Es entstand rund 9000 Euro Schaden.

