Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mehrere Einbrüche

Aalen (ots)

Backnang: In Gaststätte eingebrochen

Unbekannte Einbrecher sind in der Bergstraße in Sachsenweiler in eine Gaststätte eingebrochen. Die Täter haben hierzu ein Fenster aufgebrochen und sind in das Gebäude eingestiegen. Dort wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Die Polizei in Backnang hat die Ermittlungen zu dem Einbruch übernommen, der zwischen Sonntag und Mittwoch verübt wurde, und bittet nun unter Tel. 07191/9090 um sachdienliche Hinweise.

Winnenden: Zwei Autos entwendet

In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Waiblinger Straße in das Gebäude eines Autohauses eingebrochen. Die Täter haben dort die Fahrzeugschlüssel zweier Pkw aufgefunden, die auf dem Betriebshof abgestellt waren. Anschließend wurden beide Pkw der Marke Land Rover im Gesamtwert von ca. 54.000 entwendet. Hinweise zum Tatgeschehen sowie zum Verbleib der beiden Pkw werden von der Polizei Winnenden unter Tel. 07195/6940 erbeten.

Waiblingen: Spielautomaten aufgebrochen

Zwei Geldspielautomaten wurden bei einem Einbruch gewaltsam geöffnet, wobei die unbekannten Täter die gesamten Einnahmen aus dem Automaten entwendeten. Die Einbrecher waren am Donnerstag in der Zeit zwischen 1 Uhr und 13.30 Uhr in die Gaststätte in der Friedrich-Schofer-Straße eingedrungen. Hierzu hatten sie ein Fenster aufgebrochen und auch erheblichen Sachschaden verursacht. Wer zum Tatgeschehen weitere sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 in Verbindung setzen.

