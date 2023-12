Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Plüderhausen: Gas ausgetreten

Aalen (ots)

An einer Baustelle in der Zehntgasse kam es am Donnerstagmorgen gegen 5.50 Uhr zu einem Gasaustritt. Eine vorhandene Baugrube wurde mutmaßlich durch die Regenfälle unterspült, weshalb es durch eingestürztes Erdreich zum Leck der Gasleitung führte. Anwohner verließen vorsorglich ihre Gebäude. Durch Mitarbeiter des Gasversorgers wurde das Gas abgestellt. Die Personen konnten gegen 7 Uhr wieder in ihre Wohnhäuser zurück. Die Reparaturarbeiten an der Gasleitung dauern an. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

