POL-EL: Haren - VW beschädigt

Bad Bentheim (ots) - Am Freitag gegen 17.55 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in die Röntgenstraße in Bad Bentheim ausrücken. Ein Anwohner hatte beim Abflämmen von Unkraut eine Hecke in Brand gesetzt. Zudem wurde durch das Feuer ein angrenzender Schuppen in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

