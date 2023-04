POL-EL: Haren - BMW beschädigt

Haren (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag, zwischen 21.30 und 8.25 Uhr, in ein Warenlager eines Bistros sowie in ein Toilettenhaus an der Schloßallee in Haren eingebrochen. Beute machten die Täter ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden. Rückfragen bitte ...

mehr