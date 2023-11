Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Klein-Reken - Einbruch durch Toilettenfenster

Kleiin-Reken (ots)

Tatort: Klein-Reken, Hubertustal;

Tatzeit: 07.11.23, zwischen 15.00 Uhr und 19.50 Uhr;

Bargeld und Schmuck entwendeten Einbrecher am Dienstag aus einem Wohnhaus an der Straße Hubertustal in Klein-Reken. Um in das Haus zu gelangen, hatten die Täter ein Toilettenfenster aufgehebelt und einen Gartenzaun überklettert. Zu dem Geschehen kam es zwischen 15.00 Uhr und 19.50 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell