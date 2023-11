POL-BOR: Gronau - Einbruch in Neubau

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Gerhard-Domagk-Straße; Tatzeit: zwischen 06.11.2023, 20.00 Uhr, und 07.11.2023, 08.15 Uhr; Stand gehalten hat eine Haustür einem Einbruchsversuch in Bocholt. Unbekannte hatten versucht zwischen Montag, 20.00 Uhr, und Dienstag, 08.15 Uhr, gewaltsam in das Gebäude an der Gerhard-Domagk-Straße einzudringen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) ...

mehr