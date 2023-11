Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Rollerfahrer verhindert Kollision und stürzt dabei

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Wöltermannhof;

Unfallzeit: 07.11.2023, 06.20 Uhr;

Stark abbremsen, um eine Kollision mit einem abbiegenden Wagen zu verhindern, musste am Dienstagmorgen der Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs in Gronau. Der 19-Jährige war gegen 06.20 Uhr auf dem Wöltermannweg in Richtung der Straße Am Buddenbrook unterwegs, als der Unbekannte aus entgegengesetzter Richtung nach links in den Wöltermannhof abbog. Der Rollerfahrer stürzte zu Boden. Er wolle sich selbstständig in ärztliche Behandlung geben, gab der Gronauer an. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, fuhr der Abbiegende mit seinem weißen Kombi weiter. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell