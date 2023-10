Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit verletztem E-Scooter-Fahrer

Ludwigshafen (ots)

Ein 16-Jähriger zog sich am Dienstagmittag (10.10.23) leichte Verletzungen zu, als dieser gegen 14:40 Uhr mit seinem E-Scooter gegen ein in der Steiermarkstraße geparktes Auto fuhr. Zuvor hatte der junge Mann aus unbekannter Ursache die Kontrolle über den Scooter verloren und war ins Schwanken geraten. Der 16-Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Am geparkten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell