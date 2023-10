POL-PPRP: Transporter aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) - In der Wörthstraße in Ludwigshafen wurde am frühen Montagmorgen (Tatzeitraum 09.10.2023 zwischen 0 Uhr und 7:20 Uhr) ein Kellerraum aufgebrochen. Unbekannte Täter entwendeten dort Bekleidung und Elektrogeräte. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Sie haben etwas beobachtet? Dann melden Sie sich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail ...

