POL-PPRP: Einbruch in Keller

Gönnheim (ots) - Am Sonntagabend (08.10.2023) brannte aus ungeklärter Ursache gegen 22:40 Uhr ein Holzunterstand neben einer Gaststätte an der L 525 in Gönnheim Richtung Ellerstadt. Durch das Feuer wurde zudem eine Werbetafel beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Haben Sie etwas Verdächtiges am Sonntagabend beobachtet? ...

