Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten und Einbruch

Aalen (ots)

Kernen: Unfallflucht

Ein 63-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 17.20 Uhr mit seinem Mercedes die L1198 von Weinstadt in Richtung Rommelshausen. Kurz Rommelshausen geriet eine Entgegenkommender zu weit nach links auf die Gegenfahrspur, sodass dieser den Mercedes streifte. Der unbekannte Fahrer fuhr einfach weiter und entfernte sich unerlaubt. Der Schaden am Mercedes beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Weiler zum Stein: Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch wurde im Zeitraum zwischen 16.50 Uhr und 17.35 Uhr in ein Wohnhaus in der Hasenäckerstraße eingebrochen. Der Einbrecher stieg über ein Küchenfenster in das Gebäude ein und durchsuchte anschließend diverse Räume. Ob er Beute machte, bedarf noch der Ermittlungen. Die Fahndung nach dem Einbrecher, bei der mitunter ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief ohne Erfolg. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

In der Bürgerstraße streiften sich am Mittwoch gegen 16.20 Uhr zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr an den Außenspiegeln. Während eine 45-Jährige mit ihrem VW anhielt, fuhr der andere Beteiligte einfach weiter. Dieser war wohl mit einem gelben Transporter unterwegs. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell