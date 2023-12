Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Unfallfluchten - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Gegen Ampelmast gefahren

Von einem Grundstück kommend, fuhr ein 26-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr mit seinem Citroen Jumper rückwärts auf die Bischof-Fischer-Straße ein. Dabei prallte er mit seinem Fahrzeug gegen den Mast einer Ampel. Am Fahrzeug des 26-Jährigen entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro; über den am Ampelmast - der umgeknickt wurde - entstandenen Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Oberkochen: Unfallflucht

Eine bislang unbekannte Autofahrerin fuhr am Mittwochvormittag gegen 11.45 Uhr rückwärts auf die Heidenheimer Straße ein, wobei sie einen vorbeifahrenden Linienbus streifte. Der Fahrer des Busses bemerkte den Unfall nicht; er wurde durch einen hinterherfahrenden Zeugen angehalten und über den Sachverhalt informiert. Die Unfallverursacherin, die mit einem schwarzen / dunkelgrauen BMW SUV unterwegs war, fuhr davon. Der an dem Omnibus entstandene Schaden beziffert sich auf rund 6000 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/9559910.

Essingen: Aufgefahren

Mit ihrem Opel Corsa fuhr eine 25-Jährige am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr auf der B 29 zwischen dem Essinger Bahnhof und Mögglingen auf den vor ihr fahrenden Mercedes Benz eines 55-Jährigen auf. Die 25-Jährige verursachte dabei einen Sachschaden von rund 5000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein bislang Unbekannter zwischen Dienstagnachmittag 15.30 Uhr und Mittwochmittag 12 Uhr verursachte, als er einen in der Brauergasse abgestellten Audi beschädigte. Der Verursacher hinterließ an dem Fahrzeug eine Telefonnummer, die jedoch nicht vergeben ist. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen-Pfahlheim: Versuchter Einbruch

Zwischen Dienstagabend 19.30 Uhr und Mittwochmorgen 7.30 Uhr versuchten Unbekannte, die Terrassentüre eines ihm Rohbau befindlichen Gebäudes in der Straße "Am Limes" aufzubrechen, was allerdings nicht gelang. Bei dem versuchten Einbruch entstand jedoch ein Sachschaden von rund 9000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Baldungstraße missachtete ein 52-jähriger Dacia-Fahrer am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr die Vorfahrt eines bereits im Kreisel fahrenden Opel. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 42 Jahre alte Opel-Fahrer blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Abbiegen

Auf rund 3300 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag entstand. In einer leichten Rechtskurve auf der Landesstraße 116 zwischen Degenfeld und Weiler scherte der Anhänger eines Sattelzuges nach links aus, wobei ein entgegenkommender Linienbus gestreift wurde. Der 58 Jahre alte Lkw-Fahrer, sowie der 57 Jahre alte Busfahrer und sämtliche Fahrgäste blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Fußgängerin von Fahrzeug erfasst

Verletzungen an den Beinen zog sich eine 24 Jahre alte Fußgängerin am Mittwochabend zu, als sie von einem Fahrzeug erfasst wurde. Gegen 18 Uhr fuhr eine 66-Jährige mit ihrem VW den Kreisverkehr Bahnhofsplatz / Lorcher Straße, wobei sie die 24-Jährige, die zeitgleich die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg querte, erfasste. Die 24-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 60-Jährige ihren Ford am Mittwoch gegen 17.30 Uhr am Kreisverkehr Buchstraße anhalten. Eine 42-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW auf, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Überholen

Gegen 14.30 Uhr am Mittwochnachmittag setzte eine 74-Jährige mit ihrem Skoda auf der Kreisstraße 3334 zwischen Schwäbisch Gmünd und Großdeinbach zum Überholen eines Lkw an. Da sie wegen einer Kuppe ein entgegenkommendes Fahrzeug zu spät erkannte, brach sie den Überholvorgang ab, wobei sie zunächst mit ihrem Pkw seitlich gegen den Lkw und im weiteren Verlauf gegen den entgegenkommenden Skoda prallte. Sowohl die Unfallverursacherin, wie auch die 60 Jahre alte Lkw-Fahrerin und die 44-jährige Skoda-Fahrerin blieben unverletzt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 25.000 Euro.

Durlangen: Sachbeschädigung

Auf rund 1500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte verursachten, als sie zwischen Montagabend 18 Uhr und Dienstagmorgen 9 Uhr die Frontscheibe eines im Schmiedeweg abgestellten Hyundai zerkratzten. Hinweise auf die Täter bitte an den Polizeiposten Spraitbach, Tel.: 07176/6562.

