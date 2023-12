Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: REms-Murr-Kreis: Unfallfluchten, Einbrüche und Widerstand gegen Polizeibeamte

Aalen (ots)

Burgstetten: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstagvormittag gegen 11:30 Uhr einen am Bahnhofsparkplatz geparkten VW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen weißen Pkw mit BK-Kennzeichen handeln. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang: Einbruch in Gaststätte

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Sonntag und Mittwoch Zutritt zu einer Gaststätte in der Bergstraße. Dazu hebelte er ein Fenster auf und brach zwei Spielautomaten in der Gaststätte auf. Hieraus entwendete der Langfinger sämtliches Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Backnang: Person angefahren und geflüchtet

Am Mittwochabend gegen 18:15 Uhr wollte ein 60-jähriger Fußgänger die K1917 zwischen der Feuerwehr und dem dortigen Lidl überqueren. Hierbei wurde er von einem roten Pkw erfasst und zu Boden geworfen. Der 60-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsteilnehmer im roten Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallbeteiligten.

Plüderhausen: Einbruch in Gaststätte

Ein Dieb verschaffte sich am Mittwoch zwischen 09 Uhr und 15 Uhr Zugang zu einer Gaststätte in der Bahnhofstraße. Aus dieser entwendete er einen Geldbeutel samt Inhalt, sowie weiteres Bargeld. Durch den Einbruch verursachte der Täter Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 00:30 Uhr klingelte ein betrunkener Mann an der Türe des Polizeireviers in Schorndorf. Der Mann lehnte sich anschließend ein dortiges Fahrzeug. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann das Fahrzeug beschädigt, wurde er aufgefordert die Örtlichkeit zu verlassen. Hierauf zeigte sich der 28-jährige aggressiv und warf ein Glas auf den Boden. Da der Mann sich weiterhin nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen. Hiergegen leistete er Widerstand und trat nach den eingesetzten Polizeibeamten. Er verbrachte die Nacht auf dem Polizeirevier und muss nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.

