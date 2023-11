Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pressebericht Stand 11:00 Uhr

Aalen

Satteldorf: Auto auf Supermarktparkplatz ausgebrannt

Am Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, kam es auf einem Supermarktparkplatz in der Industriestraße zu einem Fahrzeugbrand. Ein dort abgestellter Dacia geriet aus zunächst unbekannter Ursache in Brand. Durch die eintreffende Feuerwehr konnte dieser schnell abgelöscht werden. Wie sich herausstellte handelte es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt. Der Sachschaden beläuft sich auf 3.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 16 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort.

Crailsheim: Fußgänger von Auto erfasst

Am Freitagabend, gegen 17:00 Uhr, bog ein 73-jähriger Opel-Fahrer von der Hardstraße in die Voithstraße ein und übersah hierbei einen 47-jährigen Fußgänger. Dieser überquerte im selben Moment den dortigen Fußgängerüberweg und wurde beim Zusammenstoß mit dem Opel leicht verletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen Bereich.

Schrozberg: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Im Zeitraum von Dienstag bis Freitag wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Kreuzgang" mehrere Kellerräumlichkeiten einzelner Wohnparteien aufgebrochen. Hierbei wurde ein E-Bike und ein Trekking-Bike entwendet. Der Gesamtwert beläuft sich auf 4100 Euro. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Diebe.

Fichtenberg: Gegenverkehr beim Linksabbiegen übersehen

Am Freitagnachmittag, gegen 15:35 Uhr, befuhr eine 28-jährige VW Fahrerin die Landesstraße von Murrhardt in Richtung Fichtenberg. Vor Fichtenberg wollte sich nach links in Richtung Oberrot abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 64-jährigen Mercedes-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Hierbei wurde die 28-jährige schwer verletzt, der 64-jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide kamen zu weiteren Versorgung mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 12.000 Euro.

