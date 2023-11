Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pressebericht Stand 11:00 Uhr

Aalen (ots)

Aalen: Geparkten Pkw beschädigt

Am 25.11.2023 wurde in Aalen in der Eduard-Pfeiffer-Straße gegen 02:20 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz durch den Eigentümer eines grauen 3er BMW festgestellt, dass an seinem Pkw das linke Rücklicht eingeschlagen wurde. Nach derzeitigen Informationen gibt es keine Hinweise auf den Täter. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Tel.: 07361 524150 entgegen.

Lauchheim: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am 25.11.2023 gegen 13:30 Uhr, geriet ein Anhänger einer landwirtschaftlichen Zugmaschine in einer Kurve in der Kapfenburgstraße aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Ford Transit eines 51-jährige Fahrers. Dieser wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Der 69-jährige Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Topf auf Herd fängt Feuer

Aus bislang ungeklärter Ursache fing ein Topf auf dem Herd in einem Mehrfamilienhaus in der Oderstraße in Schwäbisch Gmünd am 25.11.2023 gegen 08:00 Uhr Feuer. Nach Auslösung mehrere Rauchmelder konnte das Feuer durch ein schnelles Einschreiten der Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit sieben Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Der Schaden in der betroffenen Wohnung beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 30.000 Euro. Der 37-Jährige Wohnungsinhaber wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht und dort ärztlich versorgt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell